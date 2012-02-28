В Одессе на площади перед мэрией «похоронили» Партию регионов

В Одессе на площади перед зданием мэрии «похоронили» Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, 13-ю сессию Одесского горсовета шестого созыва сегодня пикетировали около 500 представителей различных организаций и партий, в том числе активисты городской организации «Демократический альянс» устроили акцию «похорон Партии регионов».

Перед началом сессии два одессита в бумажных масках с лицами мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА и главы Одесской городской организации Партии регионов Геннадия ТРУХАНОВА вынесли на площадь «гроб», обклеенный голубой бумагой с надписью «Партия регионов». В его крышку вбили 6 гвоздей, которые, по словам организаторов акции, «символизируют скандальные решения городских властей по передаче в собственность частным лицам и структурам земельных участков и имущественных комплексов».

«Рейтинг Партии регионов падает со скоростью пикирующего бомбардировщика, - пояснил журналистам лидер местной организации «Демократического альянса» Алексей ЧЕРНЫЙ. - Мы только придаем ему публичный резонанс».

В распространенном накануне заявлении организаторы акции указывают, что их возмущает «постоянный дерибан земли депутатами от Партии регионов - 70 депутатов из 120 в горсовете. За последние полгода депутаты успели подарить подставным лицам земли в Отраде, неоднократно пытались продать землю санаториев, сейчас аппетиты доросли до земель Лузановки и парка «Преображенский».

В частности, по данным организаторов, «в гидропарке «Лузановка» пытаются продать 711 соток земли по цене примерно в 3 тыс. долл. за сотку, хотя реальная цена земли в этом районе колеблется от 20 до 30 тыс. долл. за сотку. То есть благодаря решению земельной комиссии горсовета, которую возглавляет депутат от Партии регионов, Одесса потеряет, а кто-то получит в самом минимальном варианте 126 млн. грн.».

Здание мэрии также пикетируют предприниматели рынка «Малиновский», инвесторы домов-долгостроев, коммунисты, ветераны труда и малоимущие, которые скандируют «Костусев, перестань грабить ветеранов!» автоперевозчики компании «Экспресс» и другие одесские избиратели.

По словам начальника отдела горсовета Альберта БАЙЖАНОВА, официально заявки на проведение акций протеста подали восемь организаций, некоторые пикетчики сессии нарушают нормы законодательства.

В свою очередь, представитель гражданской инициативы «Оновлення країни» Сергей ГУЦАЛЮК прокомментировал ситуацию так: «Мы видим, что с каждым месяцем все больше людей недовольных работой «профессионалов» КОСТУСЕВА собираются у стен мэрии. Выходить к ним мэр уже не рискует. Это свидетельствует об абсолютно провальной политике, которую реализуют Партия регионов, мэр и его окружение».