Балога: я никогда не скрывал, что хотел освобождения Луценко
Герман не комментирует, потому что пост...
Министерств чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА считает, что вынесенный бывшему министру внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО судебный приговор отдаляет Украину от Европы.
Об этом В.БАЛОГА сказал изданию «КоммерсантЪ-Украина» (№ 32 от 28.02.2012), комментируя вчерашние решение суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО, которым экс-министр приговорен к 4 годам лишения свободы.
«Меня опечалил этот вердикт. Я никогда не скрывал, что хотел освобождения господина ЛУЦЕНКО», - сказал В.БАЛОГА.
«То, что ему вменили в вину, мелко и неубедительно. Наказание явно неадекватно деяниям. Максимум, что его могло ожидать,— это возмещение ущерба», - считает он.
По словам министра, «вынесенный приговор отдаляет Украину от Европы. Там не практикуют тюремную изоляцию за должностные преступления такого масштаба».
В свою очередь, на просьбу прокомментировать приговор Ю.ЛУЦЕНКО вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сказал: «Это вопрос к Печерскому суду и Генеральной прокуратуре».
Экс-глава Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подчеркнула, что «есть такая поговорка: "Как аукнется, так и откликнется" — это о том, что никогда не совершай незаконных действий, и не будешь за них отвечать». «С другой стороны, я сочувствую его семье — когда Юра был министром, а я возглавляла фонд, он всегда мне помогал», - добавила она.
Вместе с тем, советник Президента Украины Анна ГЕРМАН отказалась комментировать газете приговор по делу Ю.ЛУЦЕНКО. «Я не судья. Сегодня первый день поста, и я не буду говорить на эту тему», - сказала А.ГЕРМАН.