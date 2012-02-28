В среду, 29 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украинско-российские отношения: что остаётся «за кадром»?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Представляет ли угрозу для европейских устремлений Украины ратификация договора о ЗСТ между Украиной и странами СНГ?

Газотранспортный консорциум: «Украина-Россия» VS «Украина-Россия-Европа».

«Южный поток»: политический шантаж или реальная угроза? Когда и как РФ сможет транспортировать газ в Европу в обход Украины?

Анализ альтернативных проектов поставки газа в Европу («Южный поток», «Набукко» и пр.)

Участники круглого стола:

1. Михаил ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра «Номос».

2. Владимир САПРЫКИН – независимый эксперт по энергетическим вопросам.

3. Юрий КОРОЛЬЧУК – эксперт Института энергетических исследований.

4. Инна БОГОСЛОВСКАЯ – народный депутат Украины, Партия регионов.

5. Ирина ГЕРАЩЕНКО – народный депутат Украины, представитель фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

6. Народный депутат Украины, представитель фракции «БЮТ-Батькивщина».

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