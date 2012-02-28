Регионал: приговор Луценко - это серьезный сигнал

Решение суда по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО является серьезным сигналом для каждого чиновника об ответственности перед законом за злоупотребление властью.

Такое убеждение выразил народный депутат от Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир ОЛИЙНЫК, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Решение суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО – это серьезный сигнал для каждого чиновника, что за злоупотребление властью нужно нести ответственность перед законом. Ведь именно равенство перед законом каждого гражданина – залог существования правового государства», - сказал В.ОЛИЙНЫК.

«Приговор по делу бывшего министра МВД Ю.ЛУЦЕНКО еще не имеет юридической силы, и потому говорить об окончательной виновности еще рано. Решающее слово за Апелляционным судом», - сказал политик.

В.ОЛИЙНЫК также отметил, что решение суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО вынесено с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе и состояния здоровья экс-министра МВД.

«Решение суда также предусматривает конфискацию имущества, возмещение нанесенного ущерба от действий Ю.ЛУЦЕНКО в Пенсионный фонд, а также частично в МВД», - отметил народный депутат.

По словам депутата, решение суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО свидетельствует о том, что в Украине начат процесс привлечения к ответственности высокопоставленных должностных лиц. «Это стало подтверждением конституционного принципа равенства всех перед законом. Ведь за 20 лет независимости, к сожалению, так повелось, что простых людей могли посадить и за украденное ведро картофеля, а вот высокопоставленные должностные лица могли избежать ответственности за нарушение закона», - заявил В.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества. Соответствующее решение сегодня, 27 февраля, огласил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК. Также суд своим решением лишил Ю.ЛУЦЕНКО первого ранга государственного служащего и запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и организационно-исполнительными функциями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, в течение двух лет.

Кроме того, суд пришел к заключению о необходимости взыскать с Ю.ЛУЦЕНКО в пользу МВД Украины более 643 тыс. грн. в качестве компенсации за незаконное празднование Дня милиции во Дворце «Украина» в 2008-2009 годах.

Защита Ю.ЛУЦЕНКО намерена обжаловать приговор как только получит на руки полный текст судебного решения.