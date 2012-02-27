В Великобритании осуждают приговор Луценко

Министерство иностранных дел Великобритании осуждает сегодняшний приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО и призывает провести честные парламентские выборы осенью этого года.

Об этом говорится в заявлении министра по европейским делам МИД Великобритании (Foreign and Commonwealth Office) Дэвида ЛИДИНГТОНА.

"Осуждение бывшего главы МВД Ю.ЛУЦЕНКО вызывает серьезную обеспокоенность и является очередным примером упадка верховенства права в Украине", - говорится в заявлении.

Д.ЛИДИНГТОН отметил, что "очевидная политическая мотивация" этого процесса ставит под сомнение подлинность желания украинских властей интегрироваться с Европейским Союзом и соответствовать фундаментальным европейским принципам демократии, прозрачности и честности правовой системы.

"Великобритания призывает Украину продемонстрировать верность европейским ценностям и ждет свободных честных парламентских выборов в октябре 2012 года, в которых оппозиция сможет сыграть полную роль", - говорится в заявлении представителя МИД.