Вовк дал Луценко 20 минут, чтобы выпить лекарства

Печерский районный суд Киева, в котором сегодня происходит вынесение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, объявлен технический перерыв на 20 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после 2,5 часов оглашения текста приговора принял председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Судья С.ВОВК объявил технический перерыв по просьбе экс-министра внутренних дел.

Как допускают правозащитники, технический перерыв объявлен для того, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО смог принять лекарства.