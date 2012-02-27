Луценко: Чувствую себя как на Майдане

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня заявил, что чувствует себя хорошо, а сегодняшние события ему напоминают Майдан 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил журналистам сегодня в Печерском районном суде перед началом вынесения ему судебного приговора.

«Чувствую себя, как на Майдане», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр перед началом заседания некоторое время общался со своими адвокатами, шутил.

В зале заседания слышно, как на улице сторонники Ю.ЛУЦЕНКО выкрикивают «Ганьба!», «Юрі – волю!».

Первый заместитель партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ также пытался в зале суда пообщаться с Ю.ЛУЦЕНКО, однако получил замечание суда, и общения было прекращено.