Янукович: Я всегда относился с любовью к своим оппонентам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ готов встречаться с оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос, во время общения с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ в эфире Первого национального телеканала.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что с удивлением услышал новость о том, что оппозиция требует с ним встречи.

Он подчеркнул, что всегда был готов к общению, в том числе и с оппозицией.

«Я всегда приглашал к себе представителей фракции Верховной Рады, и от оппозиции, и от коалиции, вместе с руководством поговорить на ту или другую тему, обсудить те или другие вопросы. У меня есть постоянное желание встречаться и чувствовать настроения в парламенте», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что в ближайшее время встретится с оппозицией.

Он подчеркнул, что никому и никогда не закрывал рот, и хорошо понимает, что такое быть в оппозиции. При этом он заметил, что сам был в оппозиции. В частности он сказал, что встречался с Виктором ЮЩЕНКО, который тогда был Президентом, и с Юлией ТИМОШЕНКО, которая возглавляла правительство, и даже подписывал с ними документы.

Он подчеркнул, что всегда выступал за высказывание разных мнений, за конкуренцию, но с первых дней его президентства произошло так, что конкуренция идей превратилась в критиканство, которое привело к тому, что не было желания встречаться.

«Сейчас на волне дешевого популизма идут требования, только требования. Пожалуйста, я приглашу в ближайшее время», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что стремится к тому, чтобы общение между оппозицией и властью было цивилизованным и стороны с уважением относились друг к другу.

«Я хочу сказать, что я никогда в своей жизни не серьезно не относился к своим оппонентам – это было и в спорте, и в политике. Я всегда изучал и относился с любовью, вы знаете, к этим отношениям, мягко говоря. Ну, здесь творческий процесс должен быть, и это абсолютно нормально», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что выступает за то, чтобы были определены правила игры, которые выполнялись бы обеими сторонами, и была определенная культура этих отношений.