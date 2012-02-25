Янукович переживает за Партию регионов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что решение, кто возглавит список Партии регионов на парламентских выборах примет партийный съезд, и не исключает, что это может быть действующий вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО, с партией которого «Сильная Украина» сейчас продолжается процесс объединения.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

В.ЯНУКОВИЧ признался, что хоть он и прекратил свое членство в Партии регионов, выполнив закон, но очень за нее переживает. «Я очень переживаю, чтобы у них было все хорошо», - сказал он.

О том, кто возглавит список на следующих парламентских выборах Президент отметил, что ему об этом трудно говорить, поскольку это будет решать съезд. «Мы будем, безусловно, советоваться. Сейчас идет процесс слияния Партии регионов и Сильной Украины», – заявил он.

Также В.ЯНУКОВИЧ спрогнозировал, что этот вопрос будет решен после съездов обеих партий.

На вопрос, может ли список объединенной партии возглавить С.ТИГИПКО, Президент ответил, что, как минимум, С.ТИГИПКО будет заместителем председателя партии. «У меня нет никакого сомнения, потому что это – активный политик, молодой, достаточно стабильный», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.