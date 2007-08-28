НУ-НС еще до выборов представит новый закон о судоустройстве

Председатель политсовета блока "Наша Украина - Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО сообщил, что НУ-НС до выборов представит общественности проект нового закона о судоустройстве, который предусматривает выборность судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО сказал на пресс-конференции в Виннице.

"Мы обязались, создав большинство в парламенте, принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, а также провести переаттестацию всех судей", - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, политический кризис, начавшийся весной этого года, ярко показал несовершенство судебной системы. "Она заключалась в том, что появилось огромное количество сомнительных судебных решений, касающихся этого процесса. Более того, это совпадает с пожеланием людей, которые сетуют на большую несправедливость во многих судах, когда элементарный гражданский спор невозможно решить быстро и качественно без взятки. И эта система является такой вплоть до самого верха - Конституционного Суда", - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО добавил, что "Наша Украина - Народная самооборона" планирует до 30 сентября предложить новый закон о судоустройстве, который реализует концепцию выборности судей.

“Мы считаем, что новый закон о судоустройстве должен предусматривать деление Украины на судебные округа и выборность на определенных территориях судей. В таком случае они будут больше подконтрольны обществу и общине, чем это является сейчас, когда неприкосновенные депутаты пожизненно избирают таких же неприкосновенных судей”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.