Попов приумножил инициативу Омельченко в 70 раз

Народный депутат Украины, Киевский городской председатель с 1999-го по 2006 год Александр Омельченко одобряет действия нынешней власти столицы относительно усиления социальной защиты киевлян.

«Меня, конечно, радует то, что сделал и продолжает делать Александр Попов в социальной сфере. Сейчас город увеличил социальную помощь больше чем на четыреста миллионов. Что это значит? Это значит, что помощь получат пенсионеры, инвалиды, афганцы, многодетные семьи, много-много тысяч киевлян», – отметил Александр Омельченко, комментируя инициативы Александра Попова относительно увеличения финансирования социальных программ «Забота. Навстречу киевлянам» и «Социальное партнерство».

Александр Омельченко напомнил, что программа «Забота» была инициирована им еще в 1996 году. «Мы впервые в Украине начали реализацию городской программы помощи малообеспеченным киевлянам. Насколько мне известно, до сих пор аналогов такой программы нет в ни одном городе Украины. Начинали с 5,8 миллионов гривен – столько город выделил на программу в 1996 году. В 2005-ом финансирование выросло до 125,9 миллионов гривен, то есть в 22 раза. Ни одного дня, каким бы тяжелым не было экономическое положение в стране, город не прекращал помогать малообеспеченным. Для нас это был праздник», – отметил Александр Омельченко.

Народный депутат выразил убеждение, что программа необходима киевлянам, и пожелал действующему руководству не уменьшать темпы усиления соцзащиты малообеспеченных. «Я могу пожелать Александру Павловичу только одно: не сбавлять темп и делать то, чего ждут от него киевляне», – отметил Александр Омельченко.

Напомним, что по инициативе председателя КГГА Александра Попова Киевсовет 16 февраля утвердил изменения к социальным программам «Забота. Навстречу киевлянам» и «Социальное партнерство», существенно увеличив их финансирование. Как отметил глава КГГА, меры по созданию условий для развития производства и торговли в городе и, как следствие, повышения заработной платы увеличили суммы бюджетных поступлений. Еще одним источником наполнения городской казны стало блокирование теневых схем и борьба с коррупцией. Деньги, которые раньше шли в карманы взяточников, пошли в бюджет, что позволило городу увеличить финансирование социальных программ.

21 февраля Александр Попов подписал распоряжение, согласно которому первые 12,8 миллионов гривен будут направлены на помощь разным категориям населения, – семьям погибших афганцев, инвалидам, пенсионерам и тому подобное.

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