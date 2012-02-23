Евродепутат: В Украине нет готовности к изменениям

Депутат Европейского парламента, председатель делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества «ЕС-Украина» Павел КОВАЛЬ считает, что сейчас в Украине нет готовности к переменам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания медиа-клуба «Украина-ЕС»: повестка дня на 2012 год».

«Я в хороших отношениях со многими представителями как власти, так и оппозиции в Украине, и провел, можно сказать, такой тест: я задавал одни и те же вопросы и тем, и другим. Например, я спрашивал: если правящая партия проиграет, готова ли она отдать власть? Я также спрашивал оппозицию: готова ли она, в случае чего, взять власть? К сожалению, этот тест был пройден отрицательно», - рассказал П.КОВАЛЬ.

По его словам, он говорил об этом не только с политиками, но и с интеллектуалами, людьми из различных сфер. «Это означает, что в государстве сейчас нет готовности к изменениям», - добавил он.

П.КОВАЛЬ считает парламентские выборы в Украине, запланированные на октябрь этого года, ключевым вопросом в отношениях Украины с Европейским Союзом. «Я думаю, что ключевыми будут сейчас только выборы. Я имею в виду не только сам избирательный процесс, но и то, что будет происходить до виборов, т. е. возможность представления политическими партиями своих программ», - сказал он.

«Украина сейчас в той ситуации, когда у нее остался последний комплект серебряных ложечек, и этим комплектом являются свободные выборы. Все участники этого процесса должны понимать, что у них остался последний элемент их семейных сокровищ», - добавил евродепутат.