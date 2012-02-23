Депутат: 78% украинцев получают меньше 17 долларов в день

Народный депутат от партии «Наша Украина» Лилия ГРИГОРОВИЧ предлагает установить налог на сверхдоходы физических лиц, полученные на территории Украины, в размере от 1% (если чистый доход превышает 20 млн. грн.) до 2,5% (если чистый доход превышает 30 млн. грн.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, депутат считает, что власть продолжает только заговаривать вопрос введения налога на роскошь и называет «дешевым пиаром» обещания чиновников ввести налог на роскошь.

«Заявления чиновников о введении налога на роскошь звучат уже более года, однако обещанного премьером Николаем АЗАРОВЫМ и министром социальной политики Сергеем ТИГИПКО внесения на рассмотрение парламента соответствующего законопроекта так и не произошло», – заявила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Она уверена, что «обещания чиновников являются ни чем иным, как дешевым пиаром, который не имеет ничего общего с их реальными действиями. Власть занимается только собственным благосостоянием, а о простых несчастных людях забыла. Партия регионов просто не способна принять законы, которыми бы обязали богатых, то есть, прежде всего, себя, поделиться с бедными. Более того, властное большинство в парламенте препятствует рассмотрению соответствующих законодательных инициатив от оппозиционных депутатов».

Л.ГРИГОРОВИЧ напомнила, что она еще в апреле 2011 года внесла на рассмотрение парламента законопроекты № 8436 «О социальной ответственности крупного бизнеса перед обществом» и № 8437 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения сверхдоходов физических лиц)», но они так и не были включены в повестку дня парламента и не рассматривались на заседаниях комитетов Верховной Рады.

По ее словам, в январе этого года вновь сделан шаг для преодоления социальной несправедливости и перерегистрированы вышеупомянутые проекты законов, но они опять игнорируются властным большинством.

"Введение налогов на роскошь является актуальным для нашей страны, - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ, - поскольку, по данным ООН, разрыв между доходами самых богатых и самых бедных граждан в Украине составляет 30:1, а более 78% населения получают доходы ниже признанной в мире черты бедности, которая составляет 17 дол. в день на человека".