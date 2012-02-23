В США больше всего хотят граждане Ганы, Нигерии и Украины

Граждане Украины находятся на третьем месте в мире по количеству заявок на розыгрыш лотереи "Грин-карта".

Как отмечает «Газета по-українськи» (№ 28 от 23 февраля), в 2011 году украинцы подали 853 тысячи заявок на участие в лотерее. Это третий показатель в мире.

Больше в США стремятся только граждане Ганы - 909 тысяч и Нигерии - 1,36 млн.

Заявка является бесплатной, отбор победителей проводится компьютерной жеребьевкой.

Как отмечает издание, количество желающих уехать из Украины увеличивается накануне выборов. В последние годы количество заявителей постоянно растет, поэтому украинских победителей розыгрыша лотереи "Грин-карта", которая разрешает официальное проживание и трудоустройство в США, будут приглашать на собеседование для получения визы в американском Посольстве в Киеве. Раньше эту процедуру можно было проходить в Посольстве США в Варшаве.

«Социально-экономическое положение является главной причиной, почему заявителей на "Грин-карту" так много. Украинцы сравнивают качество своей жизни с западными странами и не видят перспектив собственного государства в ближайшее время сравниться с ними. Таких около 70 процентов, по социологическим опросам» - подчеркнул эксперт Центра Разумкова Павел РОЗЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта Посольство США в Киеве начнет оформление диверсификационных иммиграционных виз для украинских аппликантов. Первые собеседования будут проводиться с украинскими гражданами, которые стали победителями розыгрыша Лотереи ДВ-2010 (также известной как лотерея "Грин-карта").