Янукович поздравляет с Днем защитника Отечества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил граждан Украины с Днем защитника Отчизны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в поздравлении сказано: «Искренне поздравляю всех, кто стоит на страже суверенитета нашего государства, крепит его обороноспособность и национальную безопасность. Убежден, что и в дальнейшем, несмотря на нелегкие будни, вы будете достойно выполнять свой священный долг, совершенствовать профессиональное мастерство. С особой теплотой обращаюсь сегодня к ветеранам войны и воинской службы. Выражаю вам глубокую благодарность за мужество, героизм и самоотверженный труд во имя мира и нашего будущего».