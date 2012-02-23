Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает к сохранению исторической памяти и поиску компромисса ради будущего страны.

Об этом он сказал во время встречи с активистами ветеранских организаций Барановского, Емильчинского, Новоград-Волынского, Красноармейского районов и города Новоград-Волынский Житомирской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Руководитель парламента поздравил собравшихся с Днем защитника Отчизны и поблагодарил ветеранов за подвиг не только в военные времена, но и в мирное время. По его мнению, этот праздник нужен, чтобы человек, который полностью отдал себя стране, почувствовал внимание к себе. По словам В.ЛИТВИНА, чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем больше возникает дискуссий на этот счет. «Дискуссии нужны, но чтобы раскрыть полностью, что сделали наши родители и деды», - сказал он. По убеждению В.ЛИТВИНА, необходимо говорить и о тех людях, которые, следуя примеру своих родителей, принимают и принимают участие в миротворческих операциях. Благодаря им, подчеркнул В.ЛИТВИН, в послевоенный период в мире не было серьезных противостояний.

«Мы должны иметь историческую память и думать, как организовать жизнь дальше, чтобы у Украины и ее народа было будущее», - отметил руководитель парламента. По его словам, сегодня существует много вызовов, мир вступил в период борьбы за ресурсы, большое количество стран претендуют на роль глобальных игроков. Поэтому, подчеркнул он, необходимо приложить усилия, чтобы Украина стала мощным и авторитетным в мире государством.

Председатель Верховной Рады Украины также отметил, что украинский политикум должен найти понимание, достичь компромисса и выступать с точки зрения национальных интересов Украины.

«Я надеюсь и верю, что позиция людей, которые имеют огромный жизненный опыт, должна дисциплинировать политиков и жизнь страны», - сказал он, обращаясь к присутствующим. В.ЛИТВИН также выразил надежду, что вскоре показатели государственного бюджета будут пересмотрены в сторону повышения зарплат, пенсий и социальных выплат. «Желание и призыв к вам один – жить и держаться, потому что на вас держится мир», - сказал В.ЛИТВИН.