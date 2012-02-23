Янукович о земле, эффективности и общественном мнении

Новый закон о рынке земли, который сейчас дорабатывается, должен предусматривать эффективное использование сельскохозяйственных земель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью журналистам Евгению КИСЕЛЕВУ, Савику ШУСТЕРУ и Андрею КУЛИКОВУ.

«Мы должны в этом законе предусмотреть эффективность использования сельскохозяйственных земель», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что в проект закона уже внесено значительное количество поправок.

Глава государства отметил, что в таких общественно значимых темах, как земельная реформа, следует учитывать общественное мнение. «Я категорически против того, чтобы точка зрения людей не учитывалась при принятии таких стратегически важных решений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Среди других тем, поднятых во время интервью: кадровые изменения в правительстве, выборы в Верховную Раду, украинско-российские отношения, отметили в пресс-службе.