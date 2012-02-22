Регионалы готовы рассказать бютовцам «ху из ху»
Ефремов - о создании ВСК «по тушкам»
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ допускает возможность создания в Верховной Раде Временной специальной комиссии, которая будет расследовать информацию о перекупке депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга.
В то же время, по словам А.ЕФРЕМОВА, нужно четко понимать, с какой целью будет создаваться такая комиссия.
«Если нас коллеги из БЮТ попросят, чтобы мы разобрались с депутатами, то мы на эту просьбу пойдем настолько, насколько сможем», - сказал он.
В то же время лидер фракции Партии регионов отметил, что его «утешает, когда представители одной фракции просят создать комиссию для того, чтобы разобраться, что у них происходит между их же депутатами».
«Конечно, если они сами не разберутся, то мы примем посильное участие в этой работе и будем пытаться им рассказать «ху из ху», - добавил А.ЕФРЕМОВ.
Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".
8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батькивщина" был подчинен главной цели - провести расследование относительно подкупа депутатов.
При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тыс. долларов.