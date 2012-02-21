Всемирный конгресс украинцев отправит наблюдателей на выборы в ВР

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) организует миссию наблюдателей на парламентские выборы в Украине.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении ВКУ «в ответ на сделанное 25 января 2012 г. сообщение министра иностранных дел Украины о намерении пригласить международные организации на парламентские выборы, которые состоятся 28 октября 2012 г.».

«Долгосрочный и краткосрочный мониторинги и информация о ходе избирательного процесса имеют решающее значение для защиты молодой демократии в Украине. На последнем заседании Совета директоров ВКУ было принято постановление о создании специальной комиссии, которая будет осуществлять руководство и координацию международной миссии наблюдателей. Комиссия должна пригласить опытных добровольцев из составляющих организаций ВКУ во всем мире, разработать стратегию наблюдения за выборами, подготовить учебные материалы и инструктаж для наблюдателей за выборами и координировать миссию наблюдателей», - сказано в сообщении.

Сопредседателями этой комиссии Совет директоров ВКУ назначил президента Украинского конгрессового комитета Америки Тамару ОЛЕКСИЙ и президента Конгресса украинцев Канады Павла ГРОДА, которые имеют многолетний опыт в организации деятельности миссии международных наблюдателей.

Т.ОЛЕКСИЙ отметила жизненно важную роль международных наблюдателей в повышении прозрачности избирательного процесса в Украине.

Т.ОЛЕКСИЙ и П.ГРОД поблагодарили Совет директоров ВКУ за выраженное доверие.

Информация о том, как стать международным наблюдателем от ВКУ, в ближайшее время будет обнародована в украинских средствах массовой информации и на веб-сайте ВКУ по адресу: www.ukrainianworldcongress.org.

Президент ВКУ Евгений ЧОЛИЙ заявил, что наблюдение за парламентскими выборами в Украине является приоритетом для ВКУ. «Право на свободные и справедливые выборы является одним из основных демократических прав, что выражает политическую волю народа. ВКУ призывает всех избирателей принять участие в голосовании 28 октября 2012 г. во время парламентских выборов в Украине», - сказал Е.ЧОЛИЙ.

*** ВКУ является международной координационной надстройкой украинских обществ в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 32 стран и поддерживает связи с украинцами еще 13 стран. Основанный в 1967 г. как неприбыльная организация, в 2003 р. ВКУ был признан неправительственной организацией в Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций со специальным консультативным статусом.