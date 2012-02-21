Чорновил считает, что дело о гибели его отца закроют завтра

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что завтра Бориспольский суд закроет дело о гибели его отца, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в интервью журналистам.

По его словам, водитель КамАЗа Владимир КУДЕЛЯ, который якобы был за рулем авто, когда произошло ДТП, в котором погиб В.Чорновил, и его защитник подали ходатайство о закрытии уголовного дела «по сроку давности, поскольку минуло 10 лет с факта аварии».

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что завтра в 12.00 должно состояться заседание Бориспольского суда Киевской области, и он ожидает, что, «вероятнее всего, в нарушение Уголовно-процессуального кодекса завтра будет удовлетворено ходатайство КУДЕЛИ о закрытии дела».

«Я вижу, что, в частности прокуроры, очень не хотят, чтобы суд вошел в активную стадию с дебатами, с допросом свидетелей», - добавил он.

По словам Т.ЧОРНОВОЛА, он подаст апелляцию, если суд вынесет решение о закрытии уголовного дела о гибели его отца.

При этом депутат добавил: «Я понимаю, что это полная бессмыслица».

Он допустил, что позиция генерального прокурора Украины по поводу дела о гибели В.Чорновола изменилась, потому что «кто-то его попросил, чтобы дело дальше не расследовали».

«Хотя я был уверен, что ни один человек, который к делу причастен, не находится сегодня у власти, но, по-видимому, я ошибаюсь», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.