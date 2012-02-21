Нардепы думают, что нашим сельсоветам не хватает инструкторов по физкультуре

Верховная Рада Украины планирует ввести должность инструктора по физической культуре в составе исполкомов сельских и поселковых советов и/или в сельских физкультурно-спортивных клубах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в статью 29 Закона Украины «О физической культуре и спорте» проголосовал 321 народный депутат из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается введение должностей инструкторов по физической культуре в сельской местности, поскольку именно в сельской местности условия для занятий физической культурой и спортом детей, юношества и молодежи не самые благоприятные. Это связано как с очень узкой материальной базой, так и с практическим отсутствием в сельской местности профессиональных работников в сфере физической культуры и спорта, способных ввести соответствующий учебно-тренировочный процесс, популяризировать занятия физкультурой, организовать соответствующие спортивные соревнования и тому подобное.