Авиаторы помогают Попову возобновлять детсады

В ближайшее время работу двух детских садиков возобновит киевский авиационный завод «Авиант».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, о возвращении профиля помещениям дошкольных учебных заведений в эфире телеканала «Киев» сказала начальник Главного управления образования и науки Вера ГОРЮНОВА.

По ее словам, руководство завода во время встречи с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ пообещало, что одно из заведений сдадут в эксплуатацию уже в этом году.

«Детский садик в Святошинском районе, который не работал уже лет 10-15, город получит уже в этом году. Второе заведение, скорее всего, введут в эксплуатацию в следующем», – отметила В.ГОРЮНОВА.

Как напомнили в КГГА, в целом до 2015 года городские власти планируют возобновить 33 дошкольных учебных заведения на 4880 мест и 307 групп на 6140 мест.