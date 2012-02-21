Бютовцы кричали Каплиенко «Тушка!» - тот назвал их извращенцами

Народные депутаты Украины из фракции "БЮТ-Батьківщина" сопровождали выступление заместителя руководителя группы «Реформы ради будущего» Владимира КАПЛИЕНКО возгласами: «Тушка!».

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на заседании парламента В.КАПЛИЕНКО отметил, что «в состав депутатской группы «Реформы ради будущего» вошла почти треть высшей номенклатуры именно «Батьківщини».

«Сегодня руководство БЮТ сделало переворот внутри собственной команды, и борется за места в списках, фактически прикрываясь, как щитом, своим лидером, которая мучится, потому что так удобнее», - заявил В.КАПЛИЕНКО.

Он также отметил, что «сегодня руководители БЮТ, на наш взгляд, в большинстве напоминают членов закрытой секты, в которой нашли себя разбойники, больные шпионы, сексуальные извращенцы, стукачи и продажные писаки, дискредитирующие не только себя, но и государство, в котором живут».

После завершения выступления депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" освистали В.КАПЛИЕНКО и продолжали скандировать: «Тушка!»

*** В.КАПЛИЕНКО прошел в Верховную Раду по списку БЮТ под номером 148, однако позже вошел в группу «Реформы ради будущего».