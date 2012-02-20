Госдума и ВР синхронно ратифицируют Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ

Украина и Россия договорились о синхронной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН, который находится с визитом в Украине.

По его словам, достигнута договоренность о том, что соглашение о зоне свободной торговли на пространстве СНГ будет «одновременно синхронно рассматриваться». Спикер Госдумы РФ подчеркнул, что это «очень важный вопрос, важный документ, принятие которого будет означать существенное облегчение условий совершения торговых операций между хозяйствующими субъектами наших двух стран».

В тоже время С.НАРИШКИН не уточнил, есть ли договоренность о дате такой синхронной ратификации этого документа.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

20 декабря 2011 г. в Москве Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

21 декабря Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ в рамках Содружества.