Украинцы Канады возмущены: мол, они прислали Тимошенко лучших врачей

Конгресс украинцев Канады возмущен информацией Министерства здравоохранения Украины относительно низкого квалификационного уровня канадских врачей, принимавших участие в составе международной медицинской комиссии по обследованию состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

"Первое, что поражает, это высокая заполитизированность деятельности министерства, заявления которого являются скорее политическими, что противоречат как этическим, профессиональным, так и правовым международным нормам, и имеет очень малое отношение к медицине и к защите здоровья пациентов", - говорится в заявлении Конгресса украинцев Канады, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Конгресс украинцев Канады отмечает, что пропагандистские заявления относительно низкой квалификации врачей не отвечают действительности.

"Возьмем для примера "акушера-гинеколога", как упоминается о ней в отчете министерства. Это доктор Христина ДЕРЖКО. Она - профессор Торонтского университета (лучшие университеты и медицинские учебные заведения Украины, к сожалению, даже не приближаются к его уровню). Она автор свыше 70 научных трудов, которые получили не только канадское, но и широкое мировое признание в области гинекологии, акушерства и эндокринологии. Много лет доктор Х.ДЕРЖКО является постоянным правительственным консультантом при Министерстве здравоохранения Канады, членом многих международных медицинских и образовательных организаций. Известная как высококвалифицированный преподаватель и практикующий врач", - говорится в заявлении.

Также Х.ДЕРЖКО имеет много наград, среди которых премия Колин Волф за достижение в области раковой медицины в гинекологии, в 2004 году признана лучшим преподавателем медицины в международной IMG Program. В 1994 году профессор Х.ДЕРЖКО была приглашена в Киев для обучения украинских специалистов, подчеркнули в Конгрессе украинцев Канады.

"Аналогичная ситуация и с другими членами врачебной комиссии, каждый из которых является высококвалифицированным специалистом во многих областях медицины, что было рассмотрено и утверждено Министерством здравоохранения Канады", - отмечает Конгресс украинцев Канады.

В организации также удивлены заявлениями представителей власти Украины относительно свободного владения канадскими врачами украинским языком. "Надо вспомнить, что в Канаде проживает свыше миллиона украинцев, и украинская идентичность и язык пользуются уважением, и некоторые депутаты канадского парламента, премьеры провинций, члены разного уровня правительств, а также многие профессионалы и члены общего украинско-канадского общества хорошо сохранили и знают украинский язык, по-видимому лучше, чем некоторые представители украинской власти", - заявляет Конгресс.

В Конгрессе также напоминают, что канадские врачи согласились на обследование Ю.ТИМОШЕНКО по ее непосредственному обращению.

"Попытки политизации этого процесса создают лишние барьеры в проведении этой гуманитарной миссии, которая была запланирована еще на ноябрь 2011 года. Одновременно хотим поблагодарить всех, кто помог в работе медицинской комиссии и надеемся на проведение успешного лечения на основе выводов комиссии и продолжения ее работы в случае необходимости", - говорится в заявлении Конгресса украинцев Канады.