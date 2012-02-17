У Кличко видят свидетельство того, что киевлянам ставят завышенные тарифы

Киевские власти под давлением общественности и после обращения «УДАРа» в Генеральную прокуратуру отказались от намерения повысить тариф на воду в городе с 1 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

Как заявляют депутаты из фракции «УДАР» Виталия Кличко», этот пример свидетельствует о том, что городские чиновники в действительности не имеют достаточной аргументации для законного повышения тарифов.

В «УДАРе» отмечают, что сначала после обращения «Киевводоканала» Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, приняла решение об увеличении тарифов на воду. Однако после критики такого решения представителями «УДАРа», первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК заявил, что подорожание не состоится.

«Хорошо, что, хотя бы с учетом предстоящих выборов, КГГА решила не раздражать киевлян. Фракция «УДАР» и в дальнейшем будет требовать от столичной прокуратуры осуществить комплексную проверку правомерности введения, начисления и повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги», - отметили в пресс-службе фракции.

В «УДАРе» также отмечают, что ни одно из постановлений национального регулятора не предусматривает градацию тарифов до 20 или после 20 числа. А именно по инициативе столичной власти установлены более низкие тарифы для граждан, которые платят до этой даты, и более высокие – для тех, кто платит после 20 числа. «Это наводит на мысль, что в действиях должностных лиц, которые выставляют киевлянам завышенные счета по водоснабжению и водоотводу, есть нарушения», - считают во фракции.

В «УДАРе» напоминают, что только в прошлом году после его обращений прокуратура Киева возбудила около 10 уголовных дел в отношении жилищно-эксплуатационных организаций. Наибольшую огласку приобрело уголовное дело против коммунального предприятия Оболонского района, которое неправомерно насчитывало киевлянам тарифы на отопление, когда в домах людей стояли счетчики.

«Надеемся, что прокуратура и МВД доведут до конца комплексную проверку всех ЖЭКов столицы, которую начали в конце прошлого года», - подытоживают в «УДАРе».

Как сообщал УНИАН, 14 февраля пресс-служба ПАО «АК «Киевводоканал» заявила, что в столице с 1 марта 2012 года на 6% возрастут тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для населения.

Повышение тарифов осуществляется согласно постановлению № 82 Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, от 10 февраля 2012 года «Об установлении тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода».

16 февраля первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации А.МАЗУРЧАК заявил, что в КГГА еще не принято решение о введении для населения новых повышенных тарифов за услуги по водоснабжению и водоотводу.