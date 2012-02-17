У Рыбакова рады, что «мошенник Забзалюк» накинул детям денег от себя

Народные депутаты из фракции «Реформы ради будущего» рады, что собранные на лечение депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА деньги переданы в Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь РЫБАКОВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Мы требовали сообщить до десяти утра понедельника, куда конкретно бютовские провокаторы передадут эти деньги - и сразу же КОЖЕМЯКИН сделал заявление, сообщив о том, что деньги передадут больным детям. Мы дали два дня на обнародование конкретных больниц, куда именно будут перечислены деньги, и в БЮТ сразу же озвучили адресата – «ОХМАТДЕТ», - заявил И.РЫБАКОВ.

Депутат добавил, что он лично и фракция «Реформы ради будущего» рады, что их деньги все-таки пойдут на лечение. «Собственно, для этой цели мы их и собирали», - сказал И.РЫБАКОВ.

«Ми также удовлетворены, - отметил он, - что сумма, которую получил «ОХМАТДЕТ», в пять раз больше той, которую депутаты нашей фракции собрали на лечение этого мошенника ЗАБЗАЛЮКА. Уверен, что добровольно «бютовцы» никогда бы не пожертвовали такую огромную сумму на лечение больных детей, если бы сами не закрутили эту грязную историю, которую они гордо именуют спецоперацией».

«Но нет худа без добра: благодаря депутатам фракции «Реформы ради будущего» больные дети со всей Украины получат необходимое им лечение», - сказал И.РЫБАКОВ.

«Я и мои коллеги по фракции «Реформы ради будущего» с любовью в сердце отдаем деньги, собранные нами, детям. Пускай они пойдут, во славу Божию, на исцеление. Даже то, что средства эти были получены в результате грязной аферы, не помешает, мы уверены, вылечить многих нуждающихся в этом украинских детей», - подытожил лидер фракции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 февраля, фракция "БЮТ-Батькивщина" передала Центру детской онкогематологии и трансплантации костного мозга национальной детской специализированной больницы «Охматдет» 3,6 млн. грн., которые, как утверждают во фракции, якобы получил народный депутат Украины Р.ЗАБЗАЛЮК от лидера группы «Реформы ради будущего» И.РЫБАКОВА за переход из оппозиционной фракции в эту группу.