Королевская говорит, что предприниматели готовы идти на ВР

Предприниматели придут под парламент, если власти не введут на законодательном уровне мораторий на проверки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСДП.

По информации пресс-службы, лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ посетила рынок в Черкассах, где обсудила с местными предпринимателями наиболее волнующие их проблемы. Во время встречи представители малого и среднего бизнеса пожаловались депутату на постоянные необоснованные проверки контролирующих органов. По их словам, заявленный властями мораторий на проверки в реальности не действует, потому что нет ни одного официального документа, который законодательно запрещает проверки предпринимателей.

«Армия чиновников волной штрафных санкций и поборов накатывается на предпринимателей. Прикрываясь надуманными претензиями, контролирующие органы уже приходят не за взятками, а за долей в бизнесе. И если немедленно не закрепить на законодательном уровне введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса до конца года – сотни тысяч предприятий будут вынуждены сокращать рабочие места или совсем закроют бизнес. Так быть не может! Мы должны остановить сползание украинской экономики в пропасть», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Лидер УСДП отметила, что по ее инициативе был введен и действовал до 1 января 2012 года мораторий на проведение проверок «упрощенчества». Это позволяло предпринимателям адаптироваться к новому Налоговому кодексу и выживать в условиях непомерных аппетитов чиновников. «Сейчас же по завершению действия моратория – возобновилась лавина проверок со стороны чиновников-контролеров. Малый бизнес их не выдержит. Это будет последняя капля. Страна может потерять тех, кто приносит 14% ВВП и выплачивает зарплату миллионам украинцев. Это будет крах всей экономики», – отметила депутат.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, малый и средний бизнес должны стать основной движущей силой развития украинской экономики. Сегодня на их долю приходится всего 14% ВВП страны – один из самых низких показателей в СНГ по сравнению с Европой, где этот показатель - 60-70%. «Мы должны реализовать этот колоссальный потенциал для развития. Ведь это – рабочие места, зарплаты, стандарты жизни. Я уже зарегистрировала в парламенте законопроекты о введении моратория на проверки и отмене плановых и фактических проверок для «упрощенчества», и буду настаивать на их рассмотрении в ближайшее время», – отметила она.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ добавила, что предприниматели поддержали ее в этом и попросили «передать властям, что если мораторий не будет продлен – то они придут под парламент отстаиваться свои права».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля с.г. председатель ДПСУ Александр КЛИМЕНКО сообщил, что Государственная налоговая служба Украины продлит мораторий на проверки малого бизнеса - мелких предпринимателей не будут тревожить не только в первом, но и во втором квартале 2012 года.