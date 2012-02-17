Ющенко: дело Тимошенко отбросило страну далеко назад

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что дело Юлии ТИМОШЕНКО отбросило страну «далеко назад на пути в Европу, как, кстати, и дело Гонгадзе».

Об этом он сказал в интервью Weekly.ua.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО сейчас находится в таком положении, которое легко вызывает у людей жалость.

В то же время, В.ЮЩЕНКО, уверен, что «газовое соглашение, подписанное Ю.ТИМОШЕНКО, - самая большая трагедия для развития страны». И власть должна была направить все усилия не на процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, а на отмену газовых соглашений.

Экс-президент подчеркнул, что дело Ю.ТИМОШЕНКО отбросило страну «далеко назад на пути в Европу, как, кстати, и дело Гонгадзе». «Кому стало легче от решения суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО? Я уверен, обществу не стало», - сказал В.ЮЩЕНКО.