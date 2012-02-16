Тюремщики: Условия содержания Тимошенко в колонии менять не будут

В ближайшее время условия содержания экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии Харькова не будут изменять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам осмотра Ю.ТИМОШЕНКО международной комиссией врачей сообщил первый заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Евгений БАРАШ.

«Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО сейчас находится в том помещении, в котором она находилась. Это помещение изменило свой статус. Раньше это была камера участка следственного изолятора. Теперь это обычное жилое помещение социально-психологической службы. То есть, никакие условия абсолютно не изменились. При этом лишь изменилось действие закона. Если раньше был закон о предварительном заключении, то теперь Уголовно-исполнительный кодекс. Изменения этих условий в ближайшее время не предусмотрено», - сказал Е.БАРАШ.

По его словам, статус сокамерницы Ю.ТИМОШЕНКО позволяет им находиться в одном помещении. «Статус осужденной, которая находится в одном помещении с ТИМОШЕНКО, позволяет им находиться в одном помещении», - подчеркнул первый заместитель начальника управления ГПСУ в Харьковской области.

Он отметил, что с 9 февраля Ю.ТИМОШЕНКО перешла в статус осужденной, следовательно, на нее распространяется действие Уголовно-исполнительного кодекса Украины и всех нормативно-правовых актов Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как сказал Е.БАРАШ, в соответствии с этими законами, Ю.ТИМОШЕНКО должна привлекаться к работам, однако на сегодняшний день она освобождена от них.

«Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает, чтобы каждый заключенный работал на территории колонии. На данный момент этот вопрос рассматривается начальником колонии. К сожалению, у нас не во всех колониях есть возможность предоставить всем осужденным без исключения работу. На сегодняшний день Юлия Владимировна не работает, но кодекс это предусматривает», - сказал Е.БАРАШ.

Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО может быть освобождена от общих работ, если ее лечащий врач выдаст справку о том, что экс-премьер по состоянию здоровья не может работать.

«Если действительно есть медицинские противопоказания по поводу того, что Юлия Владимировна не может работать, тогда лечащий медик осматривает ее, принимает решение и выдает справку о том, что она не может работать. Если такая справка будет, то, конечно, человек лечится до тех пор, пока ему не будет предоставлена справка о том, что он может приступить к работе», - отметил Е.БАРАШ.