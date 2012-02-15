Азаров провел Клюева большим букетом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поблагодарил бывшего первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА за работу в этой должности и пожелал ему успехов в работе в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Он много сделал для вывода страны из кризиса, для реализации последовательной экономической политики. Под его руководством были разработаны решающие для страны программы развития внутреннего производства, импортозамещения, энергосбережения», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, А.КЛЮЕВ был всегда в эпицентре всех чрезвычайных происшествий, которые, «к сожалению, случаются в Украине».

Как сказал Н.АЗАРОВ, в напряженное время работы в правительстве А.КЛЮЕВ проявил компетентность, энергичность, преданность делу, работоспособность и мужество в кризисные моменты.

«Можно еще много добрых слов сказать о работе Андрея Петровича, поэтому убежден, что и на новом, крайне сложном и важном участке работы, на который направил глава государства Андрея Петровича, он будет успешным. Тем более, что сегодня наибольшие вызовы и риски для национальной безопасности лежат в экономической плоскости. Следовательно, сложно найти более подготовленного, ответственного человека на должность секретаря СНБО», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он поблагодарил А.КЛЮЕВА за совместную работу в правительстве, пожелал успехов в новой должности и подарил ему большой букет красных роз.

В свою очередь А.КЛЮЕВ также поблагодарил Н.АЗАРОВА и членов правительства за совместную работу.