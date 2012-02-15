Еврокомиссар: В деле против Тимошенко есть какая-то ошибка

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Штефан ФЮЛЕ считает, что власть Украины по делу в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО допустила правовую ошибку.

"По нашему мнению, в деле в отношении нее есть какая-то ошибка. Человека посадили в тюрьму за выполнение политической ответственности, на основании двух статей Уголовного кодекса, корни которого заложены в советском законодательстве 1960-х годов. Не этого мы ожидаем от страны с европейскими устремлениями, страны, которая стремится подписать самое далеко идущее из всех соглашений, по которым ЕС вел переговоры со своими партнерами", - сказал Ш.ФЮЛЕ в интервью телеканалу Euronews, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

По его словам, именно от Президента, от власти зависит, как наиболее эффективно решить этот вопрос в существующих правовых рамках, конституционных рамках.

"Когда что-то происходит не так, нужно иметь, конечно, определенные средства, как это исправить. Мы должны быть открытыми и искренними, и не только говорить вам, какие вы хорошие, но также предупреждать, что то или иное не отвечает нашим общим намерениям, стремлениям или ценностям", - подчеркнул еврокомиссар.

Ш.ФЮЛЕ добавил, что власть Украины должна выполнить ряд политических условий для подписания и ратификации Соглашения об ассоциации Украине с Евросоюзом.

"Мы четко дали понять, что для подписания и ратификации соглашения Украина должна соблюдать политические условия: уважать ценности, составляющие суть наших отношений, которые нашли место в нашем Соглашении об ассоциации. И злоупотребление судопроизводством в политических целях, как это происходит по делу бывшего премьер-министра и ряда бывших политиков, является признаком слабого верховенства права в Украине. Поэтому Украине нужно сделать многое для успешного завершения этого процесса, для того, чтобы мы смогли извлечь выгоду из новых отношений, которые предусматривает Соглашение об ассоциации", - резюмировал еврокомиссар.