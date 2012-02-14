Адвокат не исключает, что Луценко дадут «наказание с испытанием»

Срок заключения, который просит для экс-министра Юрия Луценко гособвинение указывает на слабость предъявленного обвинения.

Об этом сообщил адвокат Луценко Алексей Баганец в эфире 5 канала, комментируя тот факт, что обвинение просит для экс-министра 4,5 года заключения.

"Прокуроры такой выход из ситуации видят только в одном случае, когда обвинение, предъявленное подсудимому, является неубедительным", - заявил он.

"Конечно, для того чтобы посадить по особо тяжкому преступлению, по которому предусмотрена мера наказания от 7 до 12 лет, ставить вопрос о применении 69, т.е. назначение наказания низшего размера, предусмотренного настоящей статьей, может свидетельствовать только о слабости предъявленного обвинения", - уточнил адвокат.

Комментируя возможность освобождения Луценко от наказания с испытанием, адвокат отметил: "Суд имеет такое право. Суд не связан с позицией государственного обвинения".

"Если суд действительно объективный, беспристрастный и независимый, то я считаю, что суд, несмотря на такую ​​позицию прокуратуры должен принять решение об оправдании подсудимого", - заявил адвокат.

Он также выразил убеждение, что приговор по делу Луценко будет обнародован на следующей неделе.

"Если завтра выступят мои коллеги, то есть закончатся судебные прения, выступят оба подсудимых, после этого должно быть последнее слово у подсудимых, и суд может покинуть зал и уйти в совещательную комнату. Может напишут и за один день приговор. Мне трудно сказать, но по логике, из опыта, я думаю, что приговор должен быть объявлен на следующей неделе", - подытожил Баганец.

Украинская правда