В Посольстве Польши заявляют, что не сокращали выдачу виз украинцам

В посольстве Республики Польша в Украине заявляют, что не сокращали выдачу виз украинцам в 2011 году.

В переданном УНИАН сообщении посольства Польши, в частности, отмечается, что в 2010 году польские консульские учреждения в Украине выдали 317 тыс. 196 виз Шенген типа «C» и 135 тыс. 519 национальных виз типа «D», что вместе составляет 452 тыс. 715 вез.

В 2011 году польские консулы выдали в Украине 370 тыс. 431 виз Шенген типа «C» и 200 тыс. 333 национальных виз типа «D», то есть всего - 570 тыс. 764 вез.

«Как видно, в 2011 году выдано в целом на 26% больше виз, нежели в предыдущем году. Увеличение количества выданных виз типа «C» - 17%, а типа «D» - 47%», - отметили в посольстве РП в Украине.

Как отмечается в сообщении, «Польская консульская служба в Украине постоянно и настойчиво работает над облегчением процесса получения виз украинскими гражданами. На протяжении последних нескольких лет с этой целью осуществлен ряд мероприятий, а именно: радикально уменьшено количество дополнений к визовому заявлению, сокращенно время ожидания на решение в делах выдачи визы – на сегодняшний день это время составляет от 3 до 5 рабочих дней, для жителей Львовского и Луцкого консульского округов внедрены шопинг-визы для осуществления покупок в Польше, в 2011 году уменьшен размер оплаты за национальную визу с 35 до 20 евро».

Также «начаты работы над процедурой полного освобождения от оплаты за этот вид визы, введения в действие на территории Украины густой сети польских консульских учреждений (в настоящее время - 7, на 2012 год запланировано открытия очередного), открытие в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Львове и Тернополе Пунктов приема визовых заявлений (ППВЗ). Планируется открытие очередных таких пунктов на территории Украины».

В посольстве Польши отметили, что «в последние годы среди стран Шенгенского понимания Республика Польша является лидером по количеству виз, которые выдаются гражданам Украины».

*** Раньше польское Министерство иностранных дел в ответ на запрос УНИАН сообщило, что в 2011 году в Украине было выдано «371 188 виз типа C и 20 723 вез типа D», соответственно – в целом на 13% меньше, чем в 2010 году.

Потом представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Польши, комментируя разницу в статистических данных о выдаче польских виз в Украине в 2011 году, сказал УНИАН, что в раньше переданной агентству статистике, «скорее всего, произошла ошибка – «потерялся» один «ноль».

Соответственно, надо читать: было выдано «371 188 виз типа C и 200 723 виз типа D».