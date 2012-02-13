Луценко просит Тимошенко поделиться врачами

Адвокат экс-министра Юрия Луценко обратился к председателю Государственной пенитенциарной службы Александру Лисицкову с просьбой немедленно обследовать состояние здоровья экс-министра с участием иностранных врачей.

О соответствующем заявлении адвоката Игоря Балыка сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

"В Киевском следственном изоляторе № 13 Юрию Луценко уже более девяти месяцев не лечат приобретенные в СИЗО болезни печени (стеатоз), начальные признаки портальной гипертензии, хеликобактер-ассоциированный гастрит и другие болезни. Состояние подзащитного в настоящее время ухудшилось", говорится в заявлении .

Адвокат Балык просит "немедленно провести медицинское обследование состояния здоровья Юрия Луценко, который в настоящее время находится в СИЗО".

"В состав комиссии по обследованию Юрия Луценко прошу включить соответствующих специалистов медицины из Германии и Канады, которые планируют провести комиссионное обследование бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко", - отмечается в заявлении защитника экс-министра.

Как известно, Тимошенко планируют обследовать врачи из Германии и Канады, они уже прибыли в Украину.

ТСН