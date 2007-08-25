Тимошенко подарит Лукьяненко победу на выборах

Сегодня в родном селе Левка ЛУКЬЯНЕНКО Хотове Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Левка Григорьевича с 80-летием.

Лидер БЮТ пожелала юбиляру счастья, здоровья и долголетия, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

«В этот праздничный день хочу сказать, что Украина получила третий шанс на досрочных выборах на построение действительно демократической страны. И это колоссальный шанс после Оранжевой революции», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала Л.ЛУКЬЯНЕНКО подарить победу на парламентских выборах, несмотря на то, что получить эту победу будет очень тяжело. В то же время она отметила, что БЮТ обязательно победит. «Весна победит и осенью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО выразил уверенность, что следующую годовщину «мы будем праздновать в независимой и демократической Верховной Раде, и демократическая Верховная Рада сформирует демократическое правительство и начнется новый период в истории Украины».

Также Л.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что в Украине есть три антиукраинских силы: Партия регионов, социалисты и коммунисты, и 2 патриотические: Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина».

Л.ЛУКЬЯНЕНКО выразил надежду, что «патриотические силы возродят Украину, которая, к сожалению, еще не имела патриотической Верховной Рады, потому надеюсь только на Вас, Юлия Владимировна».

Как сообщает пресс-служба БЮТ, Л.ЛУКЬЯНЕНКО много лет провел в советских концлагерях. В мае 1961 Львовский областной суд осудил Л.ЛУКЬЯНЕНКО к расстрелу. Обвинение было построено на первом проекте программы УРСС. Его обвиняли в том, что он «с 1957 вынашивал идею отрыва УССР от СССР, взрывал авторитет КПСС, возводил клевету на теорию марксизма-ленинизма». Л.ЛУКЬЯНЕНКО 72 дня отсидел в камере смертников.