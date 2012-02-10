Эксперт: скоро Украине понадобится более агрессивная политика МИД

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО считает, что в период спада экономической активности в мире Украине будет просто необходима более агрессивная политика МИДа по продвижению наших экспортеров на внешних рынках.

Об этом эксперт заявил, комментируя итоги деятельности Министерства иностранных дел Украины под руководством Константина ГРИЩЕНКО в 2011 году и приоритетные планы ведомства на 2012 год.

О.УСТЕНКО «достаточно позитивно» оценил политику, проводимую Министерством иностранных дел в 2011 году.

Прежде всего, отметил Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, «Украина - открытая экономика, половину нашего дохода мы получаем за счет экспорта товара. И поэтому, продвижение наших ресурсов на внешние рынки, обеспечение им доступа на новые внешние рынки является одной из самых важных задач. И в данном случае эта задача достаточно неплохо выполнена».

О.УСТЕНКО отметил подписание договора о зоне свободной торговли с СНГ. «Это этап работы, который был завершен. С этой точки зрения по продвижению наших экспортеров МИД достаточно неплохо сработал», - считает эксперт.

По его словам, МИД «неплохо сработал и в обеспечении переговорного процесса в плане взаимоотношений с МВФ, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития».

Эксперт считает важным направлением работы МИД в 2010-2011 гг. помощь в привлечении в экономику иностранных инвестиций. По словам О.УСТЕНКО, «в минувшем году были распределены порядка 300 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, которые пошли на развивающиеся рынки. Украина получила не так много из этой общей порции. Объем притоков прямых иностранных инвестиций в 2011 году в Украину был на уровне 6 млрд долларов».

По словам эксперта, с этой точки зрения потенциал Украины гораздо больше, но он отметил, что «рост притока прямых иностранных инвестиций не значителен, по сравнению, скажем, с 2010 годом, но значителен - с 2009 годом. Это показательно».

По мнению эксперта, «Самые большие риски, самые большие падения следующего года в плане экономической составляющей политики МИДа будут связаны с тем, что мировая экономическая ситуация явно ухудшается, темпы экономического роста будут ниже, а это означает, что возможности для наших экспортеров ухудшаются. Здесь важно, чтобы МИД продолжал лоббировать интересы наших экспортеров на внешних рынках и помогал найти дополнительные рынки».

О.УСТЕНКО позитивно оценивает создание Совета экспортеров при МИДе, который «пытается вырабатывать единую, комплексную политику. Важно усилить это направление и не забывать о нем, оно крайне важно для страны».

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера считает, что в 2012 году важно довести до логического завершения подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, продолжить начатые ранее переговорные процессы с Израилем и Турцией, и инициировать их дополнительно с другими странами. «Чем более открытая экономика - тем лучше мы можем продвигать ниши товары на международных рынках», - отметил эксперт.

По словам О.УСТЕНКО, все эти проекты - долгосрочные, поэтому важно иметь стратегическое видение.

При этом эксперт подчеркнул, что «более агрессивная политика МИДа по продолжению продвижения наших экспортеров на внешних рынках, в период спада экономической активности в мире, будет просто необходима». Кроме того, отметил О.УСТЕНКО, необходимо продолжать действия по привлечению дополнительных финансов в страну как в виде кредитов, так и в виде прямых иностранных инвестиций.

Эксперт считает важным продолжение переговорного процесса с международными финансовыми институциями с целью получения дополнительного финансового ресурса и помощи украинскому бизнесу в рефинансировании или в реструктуризации своих долгов.

«Роль МИДа в улучшении инвестиционного климата в большинстве случаев связана с формированием позитивного имиджа страны на международной арене и своего рода маркетинга в международных бизнес-кругах», - считает О.УСТЕНКО.