Катеринчук: ПАСЕ должна признать, что в Украине есть политзаключенные

Лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК присоединяется к обращению Общественного движения «Вперед!» к ПАСЕ о признании Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКЛ политическими заключенными.

Об этом Н.КАТЕРИНЧУК сообщил УНИАН, комментируя то, что сегодня под стенами Качановской исправительной колонии, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, общественные активисты и оппозиционные политики подписали обращение к Парламентской ассамблее Совета Европы о признании политзаключенными Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, «ПАСЕ сделала резолюцию, дав жесткую оценку состоянию демократии в Украине. Общественные организации и политические партии в ответ на эту резолюцию просят, чтобы ПАСЕ признала Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО политическими заключенными”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, общественные активисты и оппозиционные политики подписали обращение к Парламентской ассамблее Совета Европы о признании политзаключенными Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Как отметил сопредседатель ОД «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ, «мы обращаемся к Парламентской ассамблее Совета Европы с призывом признать за Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и другими представителями оппозиции, которые находятся в заключении, статус политических заключенных. Мы также просим поддержать требования украинского народа к правящему режиму освободить Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и других политзаключенных, а также дать гарантии их участия в парламентских выборах 2012 года».