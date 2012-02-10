ВКУ поддержал выдвижение Тимошенко на Нобелевскую премию

Всемирный конгресс украинцев 3 февраля направил в Норвежский Нобелевский комитет письмо, в котором поддержал выдвижение многими депутатами Верховной Рады Украины кандидатуры заключенного лидера оппозиции, экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на получение Нобелевской премии мира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

Всемирный конгресс украинцев, в частности, подчеркнул непоколебимые действия Ю.ТИМОШЕНКО в деле демократизации Украины, ведущую роль в мирном протекании Помаранчевой революции, продолжение деятельности в вопросе интеграции Украины в Европу и ее большое мужество перед лицом политического преследования.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов Украины послали заявку в Нобелевский комитет на присуждение Ю.ТИМОШЕНКО Нобелевской премии мира «За бескомпромиссную борьбу за экономические и политические свободы».