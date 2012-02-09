МВФ продолжает требовать повышения цен на газ для украинцев (документ)

Международный валютный фонд настаивает на необходимости повышения цен на газ для населения Украины на 30% и для предприятий коммунальной тепловой энергетики (ТКЭ) на 58%.

Об этом говорится в письме постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ по итогам визита украинской делегации в штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне, копией которого располагает УНИАН.

В письме отмечается, что текущая энергетическая политика Украины является неприемлемой.

«Заниженная цена на газ, который используется населением и коммунальными предприятиями, подрывает финансовые позиции «Нафтогаза» и сектора общегосударственного управления, лишает стимулов для повышения эффективности использования энергоресурсов и инвестирования, а также обеспечивает непропорционально высокие субсидии для наиболее крупных потребителей газа», - отмечается в документе.

В этой связи Фонд предлагает украинскому правительству провести повышение цен на газ для указанных групп потребителей. При этом, по мнению финансового учреждения, даже после такого повышения цен население и ТКЭ будут платить менее 25% от стоимости импортируемого газа, а значит, правительству необходимо будет проводить дальнейшее повышение тарифов.

«Правительство должно объявить о графике дальнейшего 20-процентного повышения тарифов на газ, которое будет происходить раз в полгода, до времени, пока не будет обеспечено полное возмещение стоимости ресурса», - считает Фонд.

В то же время МВФ рекомендует правительству Украины реформировать существующую систему социальной помощи, при которой основная масса субсидий направляется на домохозяйства, которые принадлежат населению с большими доходами. В этой связи Фонд предлагает правительству инициировать смену законодательных норм с целью унификации и оптимизации системы предоставления субсидий, которые бы ориентировались на наименее защищенные слои населения.

Как сообщал УНИАН, 24-25 января украинская делегация находилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ. Возглавил делегацию первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Также в составе делегации находился новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Перед поездкой В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Напомним, 31 января премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что надеется на понимание в МВФ ситуации, имеющейся в Украине с тарифообразованием.

Он отметил, что в жилых домах Украины, которые строились во времена СССР, когда цена на газ была низкой, в недостаточной мере были продуманы системы энергосбережения, и сейчас перед тем как повышать тарифы, необходимо провести работу именно по усовершенствованию этих систем.

«Сейчас цена на газ, например, выросла, если сравнить с советским временем, наверное, в сотни раз – 500 долларов сейчас. Возникает вопрос – почему наши люди должны платить за то, что они живут в таких несовершенных домах, с такими потерями. Нам говорят, что газ должен стоить столько, сколько стоит. Но, наверное, сначала мы должны модернизировать наше жилищно-коммунальное хозяйство, привести потери к нормальным параметрам, а потом сказать – вот друзья, платить столько, сколько это стоит», - сказал Н.АЗАРОВ.

С полным текстом «ультиматума» МВФ правительству Украины можно ознакомиться тут