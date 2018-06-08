Антипримеры антиреформ Януковича

Позавчера, под аккомпанемент громких выкриков бютовцев «Юле волю!» президент в выступлении с трибуны ВР в который раз «наехал» на министра образования Дмитрия Табачника. Глава государства назвал реформу высшего образования примером того, как не нужно проводить реформы.

Хотя фамилия министра названа не была, но, как то говорится, намек был понятен. Тем более что Табачник не первый раз становится мишенью словесных упражнений Януковича. Получал нагоняй от президента и за подготовку неудачного проекта закона об образовании, который формирует протестные настроения студентов, и за неумение наладить работу с ректорами вузов, и за промедление со съездом учителей, и за многие другие грехи.

«Антипримером может быть реформа высшего образования. Повторяю – антипримером. Правительство начало реорганизацию высших учебных заведений раньше, чем определило соответствующим законом, какими должны быть новые принципы их функционирования, что привело к разным проблемам», – опять возмущался во вторник президент.

Будут ли в этот раз оргвыводы? Ведь Виктор Федорович рискует выглядеть смешно, ограничиваясь критикой министров и меняя их лишь тогда, когда нужно освободить кресло руководителя спецслужбы для «своего в доску» человека, а представителя группировки, которая слишком стремительно набрала силу во власти, поставить на «битое место» главного финансиста.

Но даже не в том дело, лишится ли должности деятель, который компрометирует и себя, и весь властный истеблишмент попытками русификации и гиперцентрализации сферы образования, притеснениями самоуправления учебных заведений, созданием условий для новых поборов со студентов, насаждением системной коррупции.

Как рассказывают близкие к Табачнику люди, «шеф» к отставке готов и уже присмотрел себе округ в Крыму, где его «битвы за русский язык и культуру» должны найти отзыв в сердцах тамошних избирателей.

Просто возникает вопрос – а почему глава государства выбрал для своих гневных филиппик именно этот «антипример»? Ведь в какую «реформу» этой власти не ткни пальцем, каждая из них на поверку оказывается антиреформой.

Налоговая антиреформа взорвала малый и средний бизнес, лишила работы сотни тысяч людей.

Пенсионная антиреформа сделала пенсии меньше, а возраст выхода на пенсию – больше.

Бюджетная антиреформа, новая редакция Бюджетного кодекса, по оценкам экспертов привела к гиперцентрализации бюджета. 80% бюджетных средств остаются в центре, и только 20% распределяются на местах. Это убивает последние остатки местного самоуправления.

Антиреформирование системы льгот свелось к тому, что льготы чернобыльцев, афганцев, детей войны, инвалидов и ветеранов войны переданы в «ручное управление» правительству. Не удалось сделать это через принятие скандального законопроекта №9127, такой сервильний Конституционный суд в который раз помог режиму. Теперь можно платить социально незащищенным слоям населения не столько, сколько положено, а сколько захочет правительство.

Антиреформа в сфере государственных закупок вылилась в полное засекречивание информации о них и создание условий для невиданной чиновничьей коррупции.

На подходе – еще более «крутые» антиреформы. Жилищная даст возможность выбрасывать из квартир должников за услуги ЖКХ (кого волнует, что у человека нищенская зарплата, или вовсе никакой нет!) Кроме того, все заботы о состоянии домов и придомовых территорий переложат на плечи самих жильцов.

Трудовая антиреформа через новый Трудовой кодекс в сущности возвращает крепостной строй: работодатель может по своему хотению в любой момент уволить работника, вводится «немеряная» рабочая неделя и видеонаблюдение за работниками.

О земельной антиреформе, которая готовит спекулятивную перепродажу чиновниками миллионов гектаров земли, было достаточно написано и сказано.

Куда ни кинь, всюду клин… Тенденция, однако. И в этом виноваты не только Табачник, Тигипко, Азаров, Клюев и другие члены правительства. И не столько они.

Виноват тот, кто создал эту систему власти, которая в своих действиях строго придерживается принципа «все против человека, все во вред человеку». И как бы он теперь кого-то не ругал, как бы ни переставлял фигуры на кадровой шахматной доске, проку не будет...

Николай Писарчук