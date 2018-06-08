Антипримеры антиреформ Януковича
Позавчера, под аккомпанемент громких выкриков бютовцев «Юле волю!» президент в выступлении с трибуны ВР в который раз «наехал» на министра образования за реформу... А разве в других сферах реформы отметились какими-то успехами?..
|Виктор Янукович выступает с речью во время церемонии открытия Х сессии ВР. Киев, 7 февраля
Хотя фамилия министра названа не была, но, как то говорится, намек был понятен. Тем более что Табачник не первый раз становится мишенью словесных упражнений Януковича. Получал нагоняй от президента и за подготовку неудачного проекта закона об образовании, который формирует протестные настроения студентов, и за неумение наладить работу с ректорами вузов, и за промедление со съездом учителей, и за многие другие грехи.
«Антипримером может быть реформа высшего образования. Повторяю – антипримером. Правительство начало реорганизацию высших учебных заведений раньше, чем определило соответствующим законом, какими должны быть новые принципы их функционирования, что привело к разным проблемам», – опять возмущался во вторник президент.
Будут ли в этот раз оргвыводы? Ведь Виктор Федорович рискует выглядеть смешно, ограничиваясь критикой министров и меняя их лишь тогда, когда нужно освободить кресло руководителя спецслужбы для «своего в доску» человека, а представителя группировки, которая слишком стремительно набрала силу во власти, поставить на «битое место» главного финансиста.
Но даже не в том дело, лишится ли должности деятель, который компрометирует и себя, и весь властный истеблишмент попытками русификации и гиперцентрализации сферы образования, притеснениями самоуправления учебных заведений, созданием условий для новых поборов со студентов, насаждением системной коррупции.
Как рассказывают близкие к Табачнику люди, «шеф» к отставке готов и уже присмотрел себе округ в Крыму, где его «битвы за русский язык и культуру» должны найти отзыв в сердцах тамошних избирателей.
Просто возникает вопрос – а почему глава государства выбрал для своих гневных филиппик именно этот «антипример»? Ведь в какую «реформу» этой власти не ткни пальцем, каждая из них на поверку оказывается антиреформой.
Налоговая антиреформа взорвала малый и средний бизнес, лишила работы сотни тысяч людей.
Пенсионная антиреформа сделала пенсии меньше, а возраст выхода на пенсию – больше.
Бюджетная антиреформа, новая редакция Бюджетного кодекса, по оценкам экспертов привела к гиперцентрализации бюджета. 80% бюджетных средств остаются в центре, и только 20% распределяются на местах. Это убивает последние остатки местного самоуправления.
Антиреформирование системы льгот свелось к тому, что льготы чернобыльцев, афганцев, детей войны, инвалидов и ветеранов войны переданы в «ручное управление» правительству. Не удалось сделать это через принятие скандального законопроекта №9127, такой сервильний Конституционный суд в который раз помог режиму. Теперь можно платить социально незащищенным слоям населения не столько, сколько положено, а сколько захочет правительство.
Антиреформа в сфере государственных закупок вылилась в полное засекречивание информации о них и создание условий для невиданной чиновничьей коррупции.
На подходе – еще более «крутые» антиреформы. Жилищная даст возможность выбрасывать из квартир должников за услуги ЖКХ (кого волнует, что у человека нищенская зарплата, или вовсе никакой нет!) Кроме того, все заботы о состоянии домов и придомовых территорий переложат на плечи самих жильцов.
Трудовая антиреформа через новый Трудовой кодекс в сущности возвращает крепостной строй: работодатель может по своему хотению в любой момент уволить работника, вводится «немеряная» рабочая неделя и видеонаблюдение за работниками.
|Сергей Тигипко и Андрей Клюев
Куда ни кинь, всюду клин… Тенденция, однако. И в этом виноваты не только Табачник, Тигипко, Азаров, Клюев и другие члены правительства. И не столько они.
Виноват тот, кто создал эту систему власти, которая в своих действиях строго придерживается принципа «все против человека, все во вред человеку». И как бы он теперь кого-то не ругал, как бы ни переставлял фигуры на кадровой шахматной доске, проку не будет...
Николай Писарчук