Литвин просит Пшонку разобраться с перекупкой депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ и председателю парламентского Комитета по вопросам Регламента Владимиру МАКЕЕНКО с просьбой дать правовую оценку информации о будто бы сделках в стенах Верховной Рады, связанных с перекупкой депутатов, и провести соответствующее расследование.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

В.ЛИТВИН отмечает, что 8 февраля 2012 года обнародована информация народного депутата Украины Романа ЗАБЗАЛЮКА о том, что будто бы имеет место выплата денежного вознаграждения депутатам за переход в депутатскую группу.

В письме к Генеральному прокурору Украины руководитель парламента просит В.ПШОНКУ дать поручение о предоставления правовой оценки по указанной информации, и о ее результатах сообщить Верховной Раде Украины.

В письме к председателю парламентского Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН просит В.МАКЕЕНКО немедленно начать комитетское расследование этого происшествия, срочно провести заседание с участием всех причастных лиц, и проинформировать парламент о результатах рассмотрения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы во имя будущего".

8 февраля на пресс-конференции в УНИАН Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батькивщина" был мотивирован главной целью - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно образования "тушковой метастазы в Верховной Раде".

Народный депутат на пресс-конференции продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей депутатской группы "Реформы во имя будущего", в которой говорится о механизме покупки оппозиционных депутатов.

"На нынешнем этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, затем ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против "Батькивщины" и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за мерзкую службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку", - уточнил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом народный депутат сообщил, что за переход в депутатскую группу "Реформы во имя будущего" получил 450 тысяч долларов, но после обнародования этой схемы не собирается их возвращать.

Впоследствии после пресс-конференции в Верховной Раде было официально объявлено о вхождении Р.ЗАБЗАЛЮКА в состав фракции «БЮТ-Батькивщина».