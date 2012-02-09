Чернобыльцы написали Януковичу и Азарову

Луганские чернобыльцы требуют погасить им задолженность по выплате пенсий, накопившуюся с ноября 2011 года, и заявляют, что будут бороться за свои права.

Об этом говорится в обращении чернобыльцев к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы оставляем за собой право отстаивать свои права и свободу», - отмечают луганские чернобыльцы.

В обращении они в который раз требуют от руководства страны исполнения требований закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в полном объеме, выполнения решений судов относительно начисления пенсий в соответствии со статьями данного закона и погашения задолженности по выплате пенсий с ноября 2011 по решениям судов, вступивших в силу.

Авторы заявления обращают внимание президента и премьера на то, что начисление пенсий 1-й категории пострадавшим с 1 января 2012 года осуществляется с нарушением статей 22, 24, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 68, 92 Конституции Украины.

Под обращением поставили подписи руководители Луганского отделения союза ликвидаторов-инвалидов «Чернобыль-86», Регионального отделения Международного благотворительного фонда инвалидов Чернобыля Луганской области, отделения Всеукраинской Чернобыльской народной партии в Луганской области и другие.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2011 года в Луганске представители областной организации «Союз Чернобыль Украины» провели митинг в защиту своих прав и установили возле здания облгосадминистрации палатку, в которой круглосуточно находились люди. Они требовали выплатить в полном объеме пенсии, начисленные им по решениям судов.

6 декабря Луганский городской Фонд «Инвалиды Чернобыля» обратился с открытым письмом к В.ЯНУКОВИЧУ, в котором чернобыльцы заявляли, что политика действующего правительства «уничтожает их физически».

Инвалиды назвали действия правительства «аморальным произволом» и призвали В.ЯНУКОВИЧА волевым решением исправить положение, в котором они обречены на вымирание.

28 декабря чернобыльцы приняли решение прекратить акцию протеста и свернули палатку.

10 января 2012 года луганские чернобыльцы основали новую областную организацию «Чернобыль-86». Руководитель Луганской городской организации «Инвалиды Чернобыля» Алексей ДЕМЧЕНКО сообщил, что новую организацию создали в противовес областной организации «Союз Чернобыль», поскольку, как считают в Совете «Инвалидов Чернобыля», высшее руководство «Союза Чернобыля» предало членов организации.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, которым введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно документу, средний размер пенсий участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС увеличится почти вдвое. В частности, инвалиды I группы будут получать 5439,52 грн. (в 2011 году - 2442,98) II группы - 5128,73 грн. (в 2011 году - 2195,21) III группы - 3941,53 грн. (в 2011 году - 1421,61).

Кроме того, впервые введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов в процентах к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной). Таким образом инвалиды I группы будут получать 2399,70 грн. (в 2011 году - 1321,0 грн.) II группы -2147,10 грн. (в 2011 году - 1199,0 грн.) III группы -1894,50 грн. (в 2011 году - 1008,0 грн).