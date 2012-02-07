Мирошниченко: Янукович показал оппозиции своё благородство

Президент Виктор Янукович знал, что оппозиция готовит ему "теплый прием" в Верховной Раде.

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала.

"Сегодняшнее открытие сессии проявило нашу оппозицию как достаточно эмоциональную политическую составляющую деятельности нашего законодательного органа, и благородство, выдержку и силу президента, который с уважением отнесся к крикам оппозиции, дал возможность ей сконцентрировать на себе внимание, но вместе с тем миссию, для которой он прибыл в парламент, он выполнил", - отметил он.

При этом Мирошниченко уточнил, что Янукович "знал, что будет такая эмоциональная реакция, но, вместе с тем, не уклонился от того, чтобы прийти в парламент".

Как известно, во время торжественного открытия десятой сессии Верховной Рады шестого созыва оппозиция мешала выступлению Януковича.

Оппозиция скандировала "Позор!", "Юле - свободу!" и демонстрировала соответствующие плакаты.

Украинская правда