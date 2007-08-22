Ющенко посоветовал губернаторам не срываться к Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «как глава государства, исполнительной ветви власти» предлагает председателям областных госадминистраций не принимать участие в заседании Кабинета министров, а заниматься своими запланированными ранее делами.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ.

В то же время, он отметил, что на этот счет не рассылалась никакая телефонограмма. По словам В.БОНДАРЯ, председатели облгосадминистраций обращались в Секретариат Президента, Главы государства, относительно того, как быть в ситуации, когда запланированная месяц-два тому назад программа участия в праздновании Дня Независимости Украины, а одновременно они получили приглашение об участии в выездном заседании Кабмина.

В.БОНДАРЬ сообщил, что вчера председатели облгосадминистраций неожиданно получили поручение от правительства «всем бросить свою текущую работу в регионах» и присутствовать на выездном заседании правительства «для обсуждения какой-то мифической проблемы, которая существует, но не настолько важна, чтобы за день до Дня Независимости срывать всех председателей облгосадминистраций и свозить в один регион, чтобы сделать массовку и пиар для правительства, которое покажет, что в канун праздника занимается какой-то проблемой».

По словам В.БОНДАРЯ, В.ЮЩЕНКО предложил председателям ОГА действовать по со своей программе, а правительство пускай заранее планирует свои заседания, чтобы не разрушать планы председателей облгосадминистраций.

В.БОНДАРЬ выразил удовлетворение, что руководители исполнительных структур в областях «самостоятельно приняли решение» относительно неучастия в заседании правительства.

«На сегодняшний день нельзя превращать председателей облгосадминистраций в марионеток, которые создают массовку для правительства – каждую неделю по 5-7 раз выезд в Киев для того, чтобы показательно принять участие в каком-то сценарии. У них нет времени заниматься проблемами на местах», - подчеркнул В.БОНДАРЬ.

По его словам, они «в Киеве проводят времени больше, чем в регионах, и это ненормальная ситуация».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, в Полтаве под председательством премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА проходит выездное заседание Кабинета Министров Украины.