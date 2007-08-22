Ющенко предлагает Януковичу уволить Шуфрича и Рудьковского (обновленная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ уволить министра по чрезвычайным ситуациям Нестора ШУФРИЧА и министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, Н.ШУФРИЧ должен быть уволен, потому что в противном случае «не только Херсонская область, а пол-Украины будут охвачены пожаром и чрезвычайными ситуациями, когда никто не знает, что делать».

«Эта культура лжи и безответственности становится символом деятельности отдельных членов нынешнего правительства, которые вместо работы начинают заниматься демагогией и созданием искусственных сказок о том, как все хорошо в Украине», - сказал В.БОНДАРЬ.

По его словам, все списывается на стихийные бедствия и случайности. Он отметил, что вчера, 21 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО четко поставил перед премьер-министром вопрос о соответствии занимаемой должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и одновременно еще раз - вопрос о соответствии занимаемой должности министра транспорта и связи.

В.БОНДАРЬ выразил надежду, что правительство рассмотрит этот вопрос, и премьер-министр Украины «как ответственный человек» примет решение по этим вопросам. Он отметил, что эти должностные лица должны нести ответственность за ненадлежащую работу их ведомств.

В то же время В.БОНДАРЬ не исключил, что не будет принято решение об отставке данных министров в силу политических обстоятельств, «при которых нельзя сдавать своих». Тогда Президент Украины может принять решение о рассмотрении вопроса об отставке этих двух министров на заседании СНБО.

В то же время заместитель главы Секретариата подчеркнул, что это пока лишь предложение, и Президент Украины еще не принимал решения по поводу проведения заседания СНБО по данным вопросам.

В.БОНДАРЬ сообщил, что вчера Президенту Украины со стороны Н.ШУФРИЧА была предоставлена «неправдивая информация» о том, что пожар в Херсонской области ликвидирован. Он отметил, что Президент в 18.00, направляясь в Киев, попросил лететь на низкой высоте, и все увидели, что пожар не только не ликвидирован, а появились новые очаги возгорания.

По его словам, в то же время на месте не было ни техники, ни людей, которые бы занимались тушением пожара.

В.БОНДАРЬ отметил, что Президент Украины принял решение вернуться назад в Херсонскую область, и пошел в штаб по ликвидации пожара. По его словам, Президент начал непосредственно принимать участие в тушении пожара и «занимался функциями рядового пожарника». По словам В.БОНДАРЯ, спустя некоторое время появился и Н.ШУФРИЧ, который «принялся за лопату и начал демонстрировать, как он занимается тушением пожара». В.БОНДАРЬ отметил, что Президент Украины объяснил ему понятно, чем должен заниматься министр по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил, что на сегодняшний день пожар был на территории, которая занимает почти 4000 га.

В.БОНДАРЬ подчеркнул, что должен наступить момент политической ответственности тех партий, к которым принадлежат Н.ШУФРИЧ и Н.РУДЬКОВСКИЙ. Он отметил, что если эти партии будут и в дальнейшем поддерживать этих министров, «чтобы проскочить на выборы и чтобы показать, что они своих не сдают, то я не знаю, чем это закончится для Украины». «Мне жаль страну, которая за это время может погибнуть не только в пожарах, которые сегодня разворачиваются как на фронтах», - подчеркнул В.БОНДАРЬ.

По его словам, сегодня на здание Кабмина можно повесить лозунг о том, что «в Кабмине никого нет, все на фронтах – тот на пожарном фронте, тот – на фосфорном, это сплошные фронты, которые разворачиваются вместо того, чтобы заниматься экономикой».