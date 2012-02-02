К Януковичу приедет премьер-министр Молдовы
08:57, 02 февраля 2012Политика
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Двухдневный визит
2-3 февраля Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Республики Молдова Влад ФИЛАТ.
Как сообщал УНИАН, со ссылкой на директора департамента информационной политики МИД Украины Олега ВОЛОШИНА, в рамках визита планируются двусторонние встречи В.ФИЛАТА с руководством Украины для обсуждения актуальных вопросов украинско-молдавского сотрудничества. В рамках визита также планируется провести бизнес-форум.
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