К Януковичу приедет премьер-министр Молдовы

08:57, 02 февраля 2012
Политика
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Двухдневный визит

2-3 февраля Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Республики Молдова Влад ФИЛАТ.

Как сообщал УНИАН, со ссылкой на директора департамента информационной политики МИД Украины Олега ВОЛОШИНА, в рамках визита планируются двусторонние встречи В.ФИЛАТА с руководством Украины для обсуждения актуальных вопросов украинско-молдавского сотрудничества. В рамках визита также планируется провести бизнес-форум.

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