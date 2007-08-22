Луценко предлагает дрессировать власть как собаку Павлова

«За последний год я проехал почти всю Украину и увидел, что людей не волнует то, чем забавляются политики под куполом. Людей не волнует деление полномочий, их тревожат обычные человеческие проблемы: зарплаты, пенсии, медицина, образование и рабочие места», - сказал во время митинга в Кривом Роге лидер Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрий Луценко, сообщает пресс-служба блока.

Главной задачей «Нашей Украины – Народной Самообороны» в следующем парламенте Луценко назвал антикриминальное наступление, «ведь во всем мире любые политики врут и предают если не чувствуют контроля общественности». В то же время, лидер Блока выразил надежду изменить такую ситуацию на выборах 30 сентября. «Владу нужно контролировать, дрессировать как собаку Павлова», - убежден он.

Луценко также раскритиковал деятельность нынешнего Кабинета министров, в частности Министра Рудьковского. Он напомнил о ряде железнодорожных аварий, которые в последнее время слишком часто случаются в Украине. «За год своего управления Янукович решил лишь две извечных проблемы – дураки и дороги. Он объединил их в одну – сделал Рудьковского Министром транспорта и связи», - утверждает Луценко. По его словам, Рудьковский «превзошел Колпака в социалистическом соревновании, кто больше поездов пустят под откос». «К величайшему сожалению, премьер не отправил Министра транспорта и связи в отставку, такие как Янукович своих не сдают», - отметил лидер Блока. «Однако эту систему круговой поруки можно разрушить упразднив депутатскую неприкосновенность, чего и требует народ, Президент и Блок «Наша Украина – Народная Самооборона», - заверил Луценко со сцены в Кривом Роге.