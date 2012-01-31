КГГА: Поддержка Поповым производителя дала Киеву 5% роста ВДС

На протяжении 2011 года показатель объемов валовой добавленной стоимости в Киеве вырос на 5% и составляет 237,3 млрд. грн. Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, сообщает официальный портал киевской власти.

По его словам, Киев продолжает занимать позицию лидера среди регионов и иметь наибольшую часть (19,1%) в общем объеме валовой добавленной стоимости, или 84,1 тыс. грн. на душу населения.

«Комплексная система мер по улучшению экономического положения города дает свои результаты. Город пересмотрел не только свое отношение к иностранным инвесторам, но и, в первую очередь, к киевским производителям. Нашим распорядителям средств была поставлена задача максимально привлекать именно киевских производителей для удовлетворения потребностей города. Да, например, строительство объектов инфраструктуры к Евро-2012 происходило преимущественно украинскими предприятиями, что дополнительно обеспечило загрузку их производственных мощностей и способствовало росту занятости населения», – объяснил он.

При этом среднемесячная зарплата работников в 2011 году выросла до 4 тыс. грн., а фонд оплаты труда составлял 62 млрд. гривен, что на 15,7% больше, чем в 2010 году. Это почти пять бюджетов Киева.

Руслан Крамаренко отметил, что рост валовой добавленной стоимости обеспечил такие виды экономической деятельности как торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления – 23,2%; операции с недвижимостью, сдача под найм и услуги юридическим лицам – 22,6%; транспорт и связь – 14,5%; финансовая деятельность – 12,5%.