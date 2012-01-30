Предприниматели опасаются, что на власть будут давить коррупционеры

Столичные мелкие и средние предприниматели не исключают, что структуры, лишившиеся коррупционных доходов из-за утверждения Киеврадой решения о легализации незаконных МАФов, будут оказывать давление на киевскую власть, чтобы решение было отменено. Об этом Главкому сообщил руководитель Христианско-демократического союза предпринимателей (ХДСП) Сергей Белан.

«Очевидно, что структуры, двадцать лет получавшие сверхдоходы от «крышевания» незаконного бизнеса в сфере МАФов, очень расстроены решением Киеврады. Сегодня эти потоки направлены в бюджет, что, конечно же, не может устраивать коррупционеров. Нельзя исключать, что они будут оказывать давление на столичную власть с требованием отменить решение. В том числе давление политическое – в Киевраде, к сожалению, есть силы, для которых политические или сугубо меркантильные интересы важнее интересов 80 тысяч киевских предпринимателей», – отметил Белан.

Руководитель ХДСП не исключил также попытку заинтересованных лиц «организовать общественное мнение». По его словам, подобные формы уже использовались в предыдущие годы. «Можно вспомнить шумную кампанию вокруг киосков, всколыхнувшую Киев несколько лет назад. Тогда также использовались самые различные приемы дискредитации мелкого бизнеса. Люди, которые стоят за этим, не понимали и не хотят понимать, что десятки тысяч киевлян сегодня получили надежду на нормальную жизнь, нормальный, легальный – акцентирую – бизнес. А они эту надежду хотят разрушить», – отметил Белан.

Эксперт также высказал уверенность, что киевская власть не отменит решение о легализации МАФов. «Это решение было принято по требованию общественности. Впервые за много лет к руководству городом пришли люди, которые прислушиваются к мнению мелких предпринимателей. Глава КГГА Александр Попов заверил нас, что город будет делать все для развития мелкого и среднего бизнеса, что столичные предприниматели могут быть уверены в своем будущем. Я убежден, что никакое давление планы столичного руководства не изменит», – сказал руководитель ХДСП.

Напомним, 26 января 2012 Киевская городская рада утвердила решение «О некоторых вопросах предпринимательской деятельности во временных сооружениях», которое позволит легализовать деятельность МАФов на территории столицы. Против этого проекта решения выступили фракции «УДАР» Виталия Кличко и «БЮТ-Батькивщина».

Главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий Черняховский раскритиковал решение Киеврады о легализации незаконно установленных МАФов.